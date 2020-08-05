محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
قال محمد بيومي خبير اللوائح، إنه انسحب من الإشراف على الدفاع عن أحقية نادي الزمالك في ملف "نادي القرن" بسبب خلافات مع إدارة القلعة البيضاء.
وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال بيومي: "انتمائي للأهلي ولكن الزمالك معه كل الحق في الحصول على لقب نادي القرن بالرغم من مرور ٢٠ عاما على القضية".
وأضاف: "انسحبت من الاشراف على قضية نادي الزمالك بخصوص ملف نادي القرن بسبب رغبة الإدارة في تواجد محاميين أجانب، على عكس اتفاقي معهم من البداية بأن أكون مسؤولاً بمفردي".
وأتم: "مع احترامي الكامل للمحامين الأجانب فهم لا يصلحوا لهذه النوعية من القضايا، فهم لهم خبرة كبيرة في قضايا العقود والغرامات والتعويضات ولكن هذه القضية تحتاج إلى شخص يعلم جميع تفاصيلها منذ إعلان اللقب".
جدير بالذكر أن الزمالك أعلن قبل عدة أسابيع نيته في فتح ملف "نادي القرن"، كما تعهد بتجهيز ملف كامل للدفاع عن حق النادي لدى الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف).
كانت هذه تفاصيل خبر محامي الزمالك يعلن لمصراوي انسحابه من الإشراف على ملف "نادي القرن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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