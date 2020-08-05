تقرير.. ماذا تغير في الزمالك والمصري قبل مواجهة الخميس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

منذ 11 أبريل 2019، لم يلتقي الزمالك بنظيره المصري البورسعيدي في مسابقة دوري we المصري، حيث كانت نتيجة آخر مواجهة لصالح الفريق الساحلي بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على ملعب "الجيش" بالسويس.

وفي مساء الخميس، تعود الحياة من جديد للدوري بعد توقف لمدة تقترب من خمسة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث ستكون المباراة الأولى بعد عودة البطولة المحلية بين الزمالك والمصري في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع عشر.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو في الترتيب الرابع برصيد 31 نقطة حيث يبتعد الفريق الأبيض عن الأهلي متصدر المسابقة بفارق 18 نقطة.

في المقابل، يتواجد المصري في منتصف الترتيب وتحديدًا في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

ويستعرض "يلا كورة" في السطور التالية، أبرز التغييرات التي حدثت بين الزمالك والمصري بعد آخر مواجهة في أبريل عام 2019:

تغيير فني

المباراة الأخيرة للزمالك أمام المصري كان يقود الفريق الأبيض في تلك الفترة السويسري كريستيان جروس إلا أن الأخير رحل عقب التتويج بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية نظرًا لنهاية عقده مع فريق القلعة البيضاء.

وتولى خالد جلال القيادة الفنية للزمالك عقب رحيل جروس بصورة مؤقتة، ثم جاء قرار تعيين المدير الفني الصربي ميتشو إلا أن الأخير لم يستمر طويلاً بسبب تراجع النتائج، ليتم الاستقرار بصورة نهائية على الفرنسي باتريس كارتيرون والذي يقود المهمة الفنية خلال الفترة الحالية.

كارتيرون مع الزمالك استطاع أن يقود الفريق الأبيض في 20 مباراة في جميع المسابقات سواء كانت محلية أو أفريقية ليحقق الفوز في 12 مناسبة، مقابل ست تعادلات وخسارتين.

الأبرز في مسيرة كارتيرون حتى الآن مع الزمالك هو قيادة الفريق للحصول على لقبي السوبر الأفريقي على حساب الترجي، والفوز ببطولة السوبر المصري ضد الغريم الأهلي.

في المقابل، كان يقود المصري البورسعيدي المدير الفني إيهاب جلال إلا أن الأخير لم يستمر مع الفريق الساحلي بعد رحيله في الموسم الحالي نظرًا لسوء النتائج، ليتم تعيين طارق العشري لقيادة الفريق بعدما كانت آخر مهمة له العمل مع فريق حرس الحدود.

العشري ظهر مع المصري مرتين حتى الآن وتحديدًا في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية حيث ودّع ممثل مصر من البطولة القارية بالخسارة على يد نهضة بركان المغربي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

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غياب أكثر من لاعب

فريق الزمالك سيدخل لقاء المصري بشكل مختلف عن المباراة الأخيرة على مستوى اللاعبين، فالفريق الأبيض شهد عدة تغييرات.

البداية في مركز حراسة المرمى من خلال رحيل عماد السيد لصفوف الاتحاد السكندري في الصيف الماضي إلى جانب رحيل حمدي النقاز بعد خلافات مع الإدارة البيضاء.

الزمالك أيضًا سيفتقد خدمات محمود عبد العزيز "زيزو" والذي شارك في مباراة المصري، إلا أن متوسط الميدان للفريق الأبيض يُعاني من إصابة في الرباط الصليبي.

أما الجانب الهجومي، خاض المغربيين خالد بوطيب وحميد أحداد لقاء المصري الأخير إلى جانب محمود عبد المنعم "كهربا"، لكن الثلاثي لن يتواجد في مباراة الخميس بعد رحيلهم إما بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة.

المصري أيضًا سيدخل مباراة الزمالك وهو بشكل مختلف خاصة أن الفريق الساحلي سيفقد رحيل إسلام عيسى والذي ظهر في آخر مباراة أمام الأبيض.

ورحل إسلام عيسى عن المصري في سوق الانتقالات الصيفية الماضية متجهًا إلى صفوف بيراميدز.

ظهور جدد

صحيح أن الزمالك رحل عنه أكثر من لاعب، لكن الفريق الأبيض دعّم صفوفه بأكثر من صفقة في مختلف التدعيمات.

بداية التدعيمات كانت في مركز حراسة المرمى من خلال ظهور محمد عواد ومحمد أبو جبل.

الزمالك أيضًا استعاد خدمات محمد عبد الشافي قادمًا من أهلي جدة السعودي، بجانب التعاقد مع الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم.

وتعاقد الزمالك أيضًا مع كريم بامبو وإمام عاشور وإسلام جابر بالإضافة إلى استعادة الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى محمد.

وأصبح الزمالك في ولاية كارتيرون الحالية يعتمد على أكثر من صفقة بداية من أبو جبل وعبد الشافي وأشرف بنشرقي وأوناجم كما استعان بمصطفى محمد لقيادة الهجوم في الموسم الحالي.