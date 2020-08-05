وصول بنشرقي وأوناجم.. ومسحة طبية للثنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أعلن نادي الزمالك عن وصول الثنائي المغربي، أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم إلى القاهرة بعد فترة طويلة من الغياب على متن طائرة قادمة من دبي.

وغادر الثنائي إلى المغرب فور تفشي فيروس كورونا وتوقف النشاط الكروي في البلاد قبل أن يعودا اليوم الأربعاء.

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ونشر الموقع الرسمي للزمالك أن الثنائي وصلا اليوم وكان في استقبالهما نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة.

وسيخضع الثنائي لمسحة طبية من أجل الاطمئنان عليهما قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

ويتأهب الزمالك لمواجهة المصري يوم الخميس ضمن مباريات دوري WE المصري والذي يعود بعد فترة من التوقف.