يويفا يحظر الأندية الأوربية بسبب قيود السفر

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا بيانا مهددا فيه الأندية المشاركة في بطولاته الخاصة، وذلك بسبب قيود السفر بين الدول قبل إجراء أي قرعة بين الفرق في الموسم المقبل 2020/2021.
"إذا فشل النادي في إبلاغ الاتحاد الأوروبي
وتابع: "إذا تم سحب أحد الأندية ووقع أمام خصم لا يُسمح له بالسفر إلى تلك البلد، فيجب عليه أن يجد ملعبًا محايدًا مناسبًا لإجراء المباراة التي كانت من المفترض أن تنظم على أرضه".
وأضاف البيان: "إذا فشل النادي صاحب الأرض في توفير مكان بديل مناسب، سيعتبر أيضًا خاسرا للمباراة، كما تنص قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
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