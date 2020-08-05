«فايلر» يضع برنامجًا خاصًا لتجهيز «صالح».. وتغييرات دفاعية اضطرارية أمام إنبى

يواصل الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة إنبى بالدورى يوم الأحد المقبل بعدما رفع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى الحمل التدريبى للاعبيه لتجهيزهم لهذه المواجهة المهمة مع استئناف الدوري.

وعقد فايلر محاضرات مكثفة مع لاعبيه طالبهم بضرورة التركيز فى المرحلة القادمة خاصة أن الأهلى لديه هدف واضح وهو تحقيق لقب الدورى والحفاظ على فارق النقاط مع منافسيه للاقتراب من حسم البطولة المحلية.

ووضع فايلر برنامجًا خاصًا للاعبه صالح جمعة نجم الفريق

الذى عاد مؤخرًا للتدريبات الجماعية، وكلف فايلر معاونه توماس بينكيل المعد البدنى بقيادة تدريبات مكثفة لصالح لتطوير الأداء البدنى للاعب وخاض بالفعل صالح فقرات إضافية بشكل منفرد عقب مران الأهلى الجماعى فى اليومين الماضيين.

فى الوقت الذى سيكون فايلر مضطرًا لإجراء تغييرات فى تشكيلة الفريق الدفاعية بعد أن تأكد غياب الثنائى رامى ربيعة للإيقاف وياسر إبراهيم

للإصابة عن مباراة إنبى وهو ما دفع فايلر لتجربة الثنائى أيمن أشرف ومحمود متولى بشكل مستمر فى تقسيمة الفريق بجانب أحمد فتحى فى مركز قلب الدفاع تحسبًا للدفع به فى هذا المركز خلال مباراة إنبي.

فى المقابل، رفض فايلر فكرة التعاقد مع مدافع جديد بالموسم المقبل رغم توصية لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بضم لاعب جديد فى هذا المركز ورشحت بالفعل الثنائى أسامة جلال وأحمد رمضان بيكهام لاعبى المنتخب الأولمبى، إلا أن فايلر أبدى رغبته فى استمرار المجموعة الحالية مع عودة اللاعب الصاعد المعار لسموحة محمد عبدالمنعم.