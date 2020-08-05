«الأهلى» يطلب رسميًا مواجهة الوداد باستاد القاهرة.. ويستفسر من كاف عن الحضور الجماهيري

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى أن فريقه يتمنى إقامة مواجهة الوداد باستاد القاهرة خاصة أن الفريق يلعب مبارياته ببطولة الدورى على هذا الملعب بخلاف القيمة الكبيرة لاستاد القاهرة فى هذه

المواجهات المهمة والكبرى.

وأشار إلى أنه لا يعلم إصدار القرار من جانب الكاف بخصوص الحضور الجماهيرى فى مباريات البطولة ويتمنى بالفعل حضور الجماهير ولكن وفقًا

للاشتراطات المحددة التى تضمن عدم وجود مخاطر صحية.

واستفسر مسئولو الأهلى بالفعل من بعض المسئولين بالكاف عن مسألة الحضور الجماهيرى فى لقاءات نصف النهائى وخاصة أن بيان الكاف فتح الباب أمام إمكانية حضور المشجعين بعد مناقشة الجهات المسئولة وأيضًا أصحاب الحقوق التسويقية للبطولة.