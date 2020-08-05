محاضرة فنية للاعبي الزمالك اليوم

يلقي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المحاضرة الفنية الأخيرة على اللاعبين بالفيديو مساء اليوم الأربعاء بعد طعام العشاء . مساء اليوم الأربعاء بعد طعام العشاء . ويعطي الجهاز الفني التعليمات الفنية للاعبين قبل مواجهة المصري غدا . قبل مواجهة المصري غدا . ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي غدًا الخميس بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لطبولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

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