القلعة الحمراء ترحب بعودة نظام الذهاب والإياب لدورى الأبطال

رحب مسئولو النادى الأهلى بعودة نظام الذهاب والإياب لمرحلة نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا فى الموسم الحالى بعد أن اعتمدت لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) التوصية الصادرة عن لجنة الأندية والمسابقات بالعودة لهذا النظام وإلغاء قرار إقامة نصف النهائى من مباراة واحدة على ملعب محايد. لكرة القدم (كاف) التوصية الصادرة عن لجنة الأندية والمسابقات بالعودة لهذا النظام وإلغاء قرار إقامة نصف النهائى من مباراة واحدة على ملعب محايد.

وطلب مسئولو النادى الأهلى بشكل رسمى إقامة مباراة الوداد البيضاوى المغربى فى إياب دور الأربعة باستاد القاهرة، وحددت إدارة القلعة الحمراء يوم 3 أكتوبر المقبل موعدًا لهذه المباراة المرتقبة.

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