الزمالك يجري مسحة طبية لبن شرقي وأوناجم

يجري الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مسحة طبية للكشف عن فيروس بأحد المراكز الطبية المتخصصة وذلك بعد وصول الثنائي للقاهرة صباح اليوم. كورونا بأحد المراكز الطبية المتخصصة وذلك بعد وصول الثنائي للقاهرة صباح اليوم. ومن المنتظر أن ينضم الثنائي لمعسكر الفريق ببرج العرب مساء اليوم . ويستعد الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي غدا الخميس بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز .

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