الزمالك: سنناقش ملف تجديد عقود اللاعبين بعد انتهاء معسكر ببرج العرب

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن ملف التجديد للاعبى الفريق سيتم فتحه بعد الانتهاء من معسكر الفريق ببرج العرب فى الإسكندرية. الانتهاء من معسكر الفريقفى أضاف أمير مرتضى أنه سيتم الانتظار حتى الانتهاء من معسكر برج العرب من أجل عقد جلسات مع اللاعبين الذين يسعى النادى لتجديد عقودهم لمناقشة الأمر معهم وتقديم عروض النادى بشأن التجديد. الانتظار حتى الانتهاء منمن أجل عقد جلسات مع اللاعبين الذين يسعى النادى لتجديد عقودهم لمناقشة الأمر معهم وتقديم عروض النادى بشأن التجديد.

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