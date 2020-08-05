أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم بمعسكر برج العرب استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي غدًا بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز . بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز . واستمر المران لمدة ساعة بمشاركة جميع اللاعبين فيما عدا يوسف أوباما والذي يعاني من إصابة عضلية. ومن المنتظر أن يخضع نجم الفريق يوسف أوباما للأشعة لتحديد حجم إصابته .

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كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يختتم تدريباته قبل لقاء المصري.. وأشعة لأوباما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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