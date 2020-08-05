تحديد موقف طارق حامد من مباراة المصري البورسعيدي

يحدد الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، اليوم موقف طارق حامد من الدخول فى قائمة مباراة الفريق أمام المصري، المقرر غدًا الخميس باستاد الجيش والمؤجلمن الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، من خلال اختيار طبى للاعب بسبب الإصابة بإجهاد بسيط فى العضلة الخلفية.
حرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى على عقد جلسة مع لاعبى الفريق على هامش التدريب أمس بهدف تحفيزهم قبل استئناف مسابقة الدورى، وطالبهم بالتركيز وبذل أقصى جهد فى الفترة الحالية.
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