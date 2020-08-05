كارتيرون يستقر على قائمة الزمالك أمام المصري

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك على القائمة التى سيخوض بها مباراة المصري البورسعيدي غدًا ضمن مؤجلات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز . وتضم القائمة كلا من: " محمد أبوجبل ومحمود جنش فى حراسة المرمى محمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالغنى ومحمد عبدالسلام وحازم إمام ومحمد عبدالشافى فى خط الدفاع فرجانى ساسى ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وإسلام جابر وكريم بامبو فى خط الوسط مصطفى محمد وعمر السعيد وكاسونجو وأسامة فيصل وحسام أشرف فى خط الهجوم". علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالغنى ومحمد عبدالسلام وحازم إمام ومحمد عبدالشافى فى خط الدفاع فرجانى ساسى ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وإسلام جابر وكريم بامبو فى خط الوسط مصطفى محمد وعمر السعيد وكاسونجو وأسامة فيصل وحسام أشرف فى خط الهجوم". يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه الأخير فى العاشرة صباح اليوم الأربعاء بملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادا للقاء المصرى البورسعيدى المقرر غدًا الخميس باستاد الجيش والمؤجل من الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدورى الممتاز.

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