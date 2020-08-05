رياضة | الفرصة الأخيرة لصالح جمعة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر الفرصة الأخيرة لصالح جمعة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعطي السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول بالنادى الأهلى، صالح جمعة صانع ألعاب الفريق فرصة أخيرة لاستعادة لياقتة وتصحيح الأخطاء، وذلك من خلال وضع برنامج خاص للاعب.

وقد حرص السويسري في الاجتماع مع اللاعب مناقشتة بعض الأمور التى تخض أدائه خلال التدريبات ومطالبته بحل تلك المشاكل حتى يدخل فى الصورة وينافس على حجز مكان بتشكيلة الفريق الأساسية.

وتحاول لجنة التخطيط بالنادى الضغط على فايلر، للحفاظ على اللاعب وعدم إيثارة المشاكل خاصة بعدما فشلت محاولات تسويقه لعدم مشاركتة فى المباريات الرسمية منذ فترة ما دفع فرق الدورى لاخراجه من حساباتها.