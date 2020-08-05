رياضة | ظهير الأهلي يرفض العودة من الجونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر ظهير الأهلي يرفض العودة من الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فضل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار، البقاء بين صفوف فريقه بالمرحلة المقبلة، وعدم العودة لصفوف النادي الأهلي، بالوقت الحالي.

وتحدث باسم علي ظهير أيمن الفريق المعار إلى صفوف الجونة، مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، وطالب بالبقاء مع فريقه في حال عدم وجود فرصة للعب بشكل أساسي تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر، خلال الموسم الجديد.

جاء طلب اللاعب بعد تلقيه أكثر من عرض خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى أنباء عودته للأهلي، إلا أنه يرى بأن استمراره ضمن صفوف الجونة، يمنحه فرصة الاستمرار باللعب أساسيًا.

وأكد عبدالحفيظ للاعب، أنه سيقوم برفع طلبه للمدير الفني والإدارة لبحثه، وطالبه بالانتظار حتى الانتهاء من مباراة إنبي، المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري العام.