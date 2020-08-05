رياضة | كارتيرون يتمسك ببقاء إسلام جابر فى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يتمسك ببقاء إسلام جابر فى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون يرفض رحيل جناح الفريق إسلام جابر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان إسلام جابر أحد اللاعبين الذي لا يشاركوا بصفة أساسية مع القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية وقبل التوقف بسبب فيروس كورونا.

ويذكر أن الزمالك سيواجه المصري غدًا بعد عودة بطولة الدوري المصري الممتاز بعد غياب دام لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا على ملعب برج العرب.