رياضة | تأجيل مباراة فوينلابرادا الأخيرة بدوري الدرجة الثانية الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل مباراة فوينلابرادا الأخيرة بدوري الدرجة الثانية الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، تأجيل مباراة فوينلابرادا الأخيرة أمام ديبورتيفو لاكورونيا في دوري الدرجة الثانية من يوم الأربعاء، إلى يوم الجمعة.

وألغيت في البداية هذه المباراة الشهر الماضي، بعدما أعلن فوينلابرادا وجود 28 عينة إيجابية بفيروس كورونا في الفريق، لكن تقرر إقامتها بعد ذلك يوم الأربعاء لمنح الفريق فرصة عادلة للتأهل.

وقالت رابطة الدوري في بيان: "كما تم الاتفاق مع لجنة المسابقات، ستتأجل المباراة المقررة في الخامس من أغسطس/آب بين ديبورتيفو لاكورونيا وفوينلابرادا حتى السابع من أغسطس".

وبعد الجولة الأخيرة للمباريات، أصبح فوينلابرادا بحاجة إلى التعادل ليعود للمركز السادس، وينتقل لملحق الترقي للدرجة الأولى.

Advertisements

وكانت الرابطة أكدت في البداية وجود إلتشي في المركز السادس، قبل أن تتراجع عن هذا القرار.

وتأهل ويسكا وقادش إلى الدرجة الأولى بشكل مباشر، بينما تتنافس فرق ريال سرقسطة وألميريا وجيرونا في الملحق.

وسيقام ذهاب وإياب قبل نهائي الملحق في 13 و16 أغسطس.

وتلعب مباراتان بالدور النهائي في 20 و23 أغسطس، وسيكون أمام الفائز 3 أسابيع للاستعداد لدوري الأضواء الذي ينطلق 12 سبتمبر/أيلول.