رياضة | الأهلي يبحث عن تدعيم خط دفاعه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يبحث عن تدعيم خط دفاعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، على تدعيم مركز خط الدفاع خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل الإصابات العديدة التي يتعرض لها لاعبو الأحمر في هذا المركز.

وترغب لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، في التعاقد مع مدافع قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على الرغم من رفض السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، تدعيم الدفاع، لأنه يرى أن ذلك ليس ضروريًا خلال الفترة الحالية.

ويمتلك الأهلى العديد من اللاعبين في مركز خط الدفاع، وهم رامى ربيعة وياسر إبراهيم، وسعد سمير، ومحمود متولى، بالإضافة إلى أيمن أشرف، الظهير الأيسر للفريق.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره إنبي، في الدوري المصري، ويجد صعوبة في ذلك المركز بسبب غياب رامى ربيعة للإيقاف، وسعد سمير، وياسر إبراهيم للإصابة.