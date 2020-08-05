رياضة | قمة بين الهلال والنصر في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 12:12 مساءً - انت الان تقراء خبر قمة بين الهلال والنصر في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الكرة السعودية المواجهة النارية بين فريقي الهلال والنصر على استاد الملك فهد الدولي في ديربي الرياض، المقرر إقامته ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تلعب قمة الليلة بين النصر والهلال دوراً حاسماً للغاية في صراع التتويج بلقب الدوري السعودي بالموسم الجارى 2019-2020، الذي يعود وسط إجراءات صحية مشددة، منعاً لانتشار الوباء العالمي.

ويغرد فريق الهلال منفرداً في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف النصر.

ويسعى "الزعيم" لحصد الثلاث نقاط من أجل تعزيز الصدارة، وتوسيع الفارق إلى 9 نقاط، والاقتراب خطوة أكبر من الفوز باللقب.

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في المقابل، يأمل النصر في تحقيق الفوز على الهلال، من أجل تقليص الفارق إلى 3 نقاط فقط، وإنعاش آماله في الاحتفاظ بلقب الدوري السعودي للموسم الثانى توالياً.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها مدافع النصر، البرازيلي مايكون، سلامته من فيروس كورونا المستجد، وخضع اللاعب فور وصوله الرياض للفحص الخاص بكوفيد 19.

وحرصت إدارة نادي النصر على تحفيز اللاعبين قبل قمة الليلة، بتسليمهم مكافآت بطولة السوبر السعودي، بواقع 200 ألف ريال لكل لاعب.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مباراة فريقي النصر والهلال، إلى الحكم الفرنسي بينوا باستيان.