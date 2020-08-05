شكرا لقرائتكم خبر عن صفوت عبدالحليم.. ‏لُقب بـ«المايسترو الصغير» وساعدته جيهان السادات في شراء شقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لُقب بـ«المايسترو الصغير» من قبل جماهير الأهلي أسوة بصالح سليم، تميز بقدرات فنية مميزة في مركز صناعة اللعب، بعد أن شق طريقه كرأس حربة صريح في بدايته مع المستديرة، كان دمث الخلق داخل وخارج المستطيل الأخضر، ولم يحصل سوى على بطاقة صفراء وحيدة كافأه ناديه بعد الحصول عليها، هو الراحل صفوت عبدالحليم.

ويعتبر صفوت عبدالحليم، واحد من أبرز نجوم الكرة في صفوف النادي الأهلي خلال فترة السبعنيات من القرن الماضي.



الراحل صفوت عبدالحليم - صورة أرشيفية

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وٌلد صفوت عبدالحليم في التاسع من أكتوبر من عام 1951 بحي الشرابية بالقاهرة، وانضم لصفوف الناشئين بالأهلي وهو في الحادية عشرة من عمره، ودعت موهبته الكبيرة للتصعيد للفريق الأول بواسطة محمد عبده صالح الوحش، وهو دون الـ17 عاماً.وكان «المايسترو الصغير» أحد أعضاء فريق التلامذة بالنادي الأهلي، حيث صال وجال بقميص أبناء التتش محققاً 8 ألقاب مع الفريق الأول بواقع 6 ألقاب بالدوري ولقبين بكأس مصر.«عبدالحليم» أكد في تصريح سابق أن أسعد لحظاته مع كرة القدم حينما حملته جماهير الأهلي بالحي الذي يسكن فيه بالشرابية عقب صناعة 3 أهداف ساهمت في تتويج الأحمر بكأس مصر على حساب الزمالك في عام 1987.وتولى صفوت عبدالحليم تدريب فريق النادي الأهلي رفقة شوقي عبدالشافي، واستطاع الثنائي قيادة الفريق للقب كأس مصر عام 1991.لصفوت عبدالحليم تصريح شهير آخر عن جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث أكد أنها كانت تطلب منه اللعب بفيلا الرئيس بشارع النيل برفقة زملائه في الأهلي محمود الخطيب ومصطفى عبده ومصطفى يونس، مشيراً إلى أن زوجة الرئيس الراحل ساعدته مالياً لشراء شقته التي كان يقيم فيها.«عبدالحليم» تحصل على بطاقة صفراء وحيدة خلال مشواره الكروي كانت في مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري في فترة السبعينات، حيث اعترض بشكل مهذب بعيد عن الخروج عن النص على احتساب حكم المباراة هدفاً من لمسة يد، وفاجأه النادي وقتها بمنحه مكافأة مالية قدرها 50 جنيه لتقديم أداءً مميزاً خلال تلك المواجهة.ويعتبر المايسترو الصغير هو المكتشف الحقيقي لجيلبرتو نجم الأهلي السابق، حيث أكد أنه من أصر على تعاقد النادي معه بعد مشاهدته في مباراة مع منتخب بلاده الأنجولي.واعتزل صفوت عبدالحليم كرة القدم في موسم 1981-1982 واتجه لمجال التدريب، حيث قضى فترات طويلة في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ثم عمل مدرباً مساعداً للوحدة السعودي.ورحل صفوت عبدالحليم عن عالمنا في الثلاثين من سبتمبر من عام 2018 عن عمر يناهز 67 عاماً إثر حريق هائل شب في منزله.