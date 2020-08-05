شكرا لقرائتكم خبر عن جون أنطوي يتعافى من الإصابة ويبدأ تدريبات الجري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يبدأ جون أنطوي، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، الجمعة، تدريبات الجري حول الملعب، استعدادًا للعودة لتدريبات فريقه الجماعية.

وغاب جون أنطوي عن التدريبات الجماعية لبيراميدز، بعد تعرضه للإصابة في القفص الصدري.

وأثبتت الأشعة التي أجراها أنطوي تماثله للشفاء من الإصابة، فضلاً عن تخلصه من الآلام التي ظل يعانيها طوال الفترة الأخيرة.