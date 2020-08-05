شكرا لقرائتكم خبر عن الكفاح سبيل النصر.. حكاية شعار «الملكي» قلعة الرياضة في مصر والوطن العربي وأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتبر نادي الزمالك أحد القلاع الرياضية الكبرى والعريقة على مستوى مصر والوطن العربي والقارة الأفريقية، في جميع الألعاب.

وتأسس نادي الزمالك في الخامس من يناير من عام 1911 على يد البلجيكي جورج مزرباخ وأطلق عليه نادي قصر النيل، وتغير إسمه إلى المختلط في 1913، ثم تغير إسم النادي مجدداً إلى فاروق، وأخيراً إلى إسمه الحالي الزمالك عقب ثورة 1952.

في مطلع الأربعينات وبالتحديد في عام 1941 كان الشعار الملكي لمملكة مصر والسودان هو الشعار الرسمي للزمالك وقتها، حيث تغير اسم النادي من «نادي المختلط» إلى «نادي فاروق» وذلك بأمر ملكي من الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان، وجاء شكل الشعار على هيئة تاج ملكي ذهبي وشعار الأبيض والأحمر يزين أطراف الشعار الذي توسطه علم المملكة باللون الأخضر.

شعار الزمالك في الأربعينات

وتغير اسم وشعار النادي بعد الثورة على الحكم الملكي في مصر عقب ثورة 23 يوليو عام 1952، حيث أصبح الشعار مكون من مزيج من النموذج الرياضي والحضارة المصرية القديمة، استخدم نادي الزمالك في شعاره ألوانه الرئيسية التي تعبر عن السلام والكفاح والتي لم لم تتغير منذ تأسيسه حيث استُخدِم في خلفية الشعار اللون الأبيض باعتباره لون السلام، محاطًا بخطين باللون الأحمر لأنه رمز الكفاح في سبيل تحقيق النصر.

ويظهر في النصف العلوى من الشعار رامي السهم الذي يصوب نحو الهدف مرتدياً زياً فرعونياً كدلالة على الهدف المشترك بينه وبين نادي الزمالك، ويقصد بهذا الشعار، حسب «ويكيبديا» التعبير عن الانتماء لمصر والاعتزاز بالحضارة المصرية كما يشير إلى أن هدف النادي دوما هو تحقيق الانتصار، حيث أن رامي السهم يسعى لإصابة الهدف وأيضاً النادي الملكي الذي له هدف يستهدف تحقيقه أمام المنافسين في الملعب

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