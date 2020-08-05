شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرفض رحيل علي جبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
رفض الكرواتي تشاشيتش، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، رحيل على جبر، مدافع الفريق، للاحتراف الخارجي في الموسم المقبل.
وتلقى «جبر» عرضين للاحتراف في أحد الدوريات العربية، خلال الموسم المقبل، بعد ظهوره مع بيراميدز بمستوى متميز، فضلاً عن خبراته الدولية.
وأبدى المدير الفني رفضه فكرة مناقشة أي عروض تخص اللاعب، خصوصاً أنه من الركائز الأساسية لخط دفاع الفريق.
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