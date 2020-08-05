شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لجان فنية لتفتيش 35 هيئة شبابية ورياضية في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية، أن اللجان الفنية الـ8 المشكلة والمنوط بها التفتيش على الهيئات الشبابية والرياضية في الاسكندرية، البالغ عددها 124 هيئة ما بين 84 مركز شباب و76 نادى شعبى بالإدارات الفرعية الثمانية، أنهت أعمالها في 35 هيئة شبابية ورياضية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت «الشريف»، – في تصريحات لـ«المصرى اليوم»–، أن الهدف من اللجان الفنية هو فحص سجلات الحضور والانصراف للعاملين بمراكز الشباب والاندية الشعبية، والتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة من قبل مجلس الوزراء ووزارة الصحة اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد تزامنا مع قرار عودة الحياة إلى الهيئات الشبابية والرياضية في مصر.

ولفتت إلى أن اللجان تمارس عملها بالتفتيش الدورى صباحاً ومساءاً على المراكز الشبابية والأندية الشعبية، وفحص كل ما يتعلق بتطبيق الضوابط والاشتراطات الوقائية، وترفع تقارير يومية إلى اللجنة العليا التي تضم في عضويتها وكيل المديرية ومديري الإدارات الفنية وشباب الطلائع والرياضة وعضوين من القيادات الشابة، مشيرة إلى ان اللجان الفرعية يترأسها مديرو الفروع وتضم في عضويتها 3 مسئولين من إدارات المتابعة والهيئات والمالية بكل فرع.

وقالت أنه جرى المرور وفحص الملفات ومتابعة الاجراءات الاحترازية في ٣٥ هيئة شبابيه ورياضيه، من بينها مراكز شباب السيوف والنصر والشلالات وابيس ١وابيس ٢ وطوسون وابوقير والحرمين والعمراوى والحرية والمعموره والعبور والشلالات وكرموز والقبارى وسموحة وعزبه نادى الصيد والانفوشى والمطار والقرية ١٥ والشهيد مهيد الهوارى وبرج العرب الجديد وابوسمبل حيث جرى متابعة أعمال التطهير والنظافة والتعقيم وفحص سجلات الحضور والانصراف داخل المراكز وتنفيذ بعض الألعاب الصغيرة مثل «شد الحبل» وغيرها وذلك بهدف الوقوف على مدى الالتزام داخل الهيئات وتنفيذ إجراءات عودة النشاط الرياضى وفق الاكواد الاسترشادية المرسلة من قبل وزارة الشباب والرياضة .