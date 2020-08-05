شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يبلغ الزمالك برغبته في شراء سيسيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أبلغ مسؤولو نادي الاتحاد السكندري نظرائهم في الزمالك، برغبتهم في شراء رزاق سيسيه، لاعب الفريق الأبيض المعار إلى «زعيم الثغر». وطلب الاتحاد معرفة القيمة المالية التي يرغبها الزمالك في بيع اللاعب نهائياً، في حال فشلت كل مساعي تمديد إعارته. وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تلقي مجلس الإدارة العديد من العروض الخارجية بشأن شراء سيسيه نهائياً، فيما أكد رفضه من قبل مبدأ إعارة اللاعب. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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