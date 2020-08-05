شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة رنين جديدة للاعب الزمالك محمود عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يجري محمود عبدالعزيز، لاعب وسط الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، أشعة رنين مغناطيسي جديدة للاطمئنان على حالته. وغاب «عبدالعزيز» عن الزمالك لفترة طويلة عقب خضوعه لجراحة في ألمانيا، إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي. ويرغب الجهاز الطبي للزمالك في الوقوف على آخر مستجدات إصابة اللاعب، لتحديد المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أشعة رنين جديدة للاعب الزمالك محمود عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.