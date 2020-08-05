شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا راحة من تدريبات الزمالك 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة باتريس كارتيرون، منح محمود عبدالرازق شيكابالا، كابتن الفريق، راحة 24 ساعة من التدريبات.

ويغيب «شيكابالا» عن مباراة الزمالك والمصري، المقررة الخميس في الدوري، بسبب تعرضه للإيقاف على خلفية عقوبات السوبر المصري.

وفضل «كارتيرون» منح اللاعب راحة من التدريبات الجمعة، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية، السبت، مع المجموعة الأساسية التي ستشارك أمام المصري.