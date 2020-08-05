شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يرفض عرض الرجاء ويتمسك بعودة «أحداد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عرض الرجاء المغربي بإبرام صفقة تبادلية للحصول على الاستغناء الخاص بلاعب الفريق حميد أحداد المعار إلى صفوف الفريق المغربي.

وأبلغ «كارتيرون» مسؤولي الزمالك برفضه إبرام أي صفقة تبادلية مع الرجاء، نظراً لعدم احتياجه أي لاعبين من صفوفه.

وشدد كارتيرون على أنه متمسك بعودة حميد أحداد لصفوف الفريق الموسم المقبل، لحاجة الزمالك إلى جهوده.