شكرا لقرائتكم خبر عن تضم 12 برنامجاً تدريبياً.. «شباب ورياضة الإسكندرية» تطلق «بكره أحلى» لإعداد قيادات شابة مستقبلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلقت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية، أولى مبادراتها الشبابية، أمس، تحت عنوان «بكره أحلى» لإعداد كوادر وقيادات شبابية فاعلة في المجتمع تكون نواة لخلق قيادات مستقبلية لخدمة الوطن، حيث يعد مفهوم القيادة من المفاهيم المنتشرة بشكل كبير في المجتمعات المختلفة وتعتبر القيادة مهمة في بناء المجتمعات والمؤسسات وتطويرها وأدائها، واستخراج الأفكار الإبداعية للمشاركين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جابن من الدورات التدريبية التى تنفذها مديرية الشباب والرياضة فى الاسكندرية لمبادرة بكره أحلى

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية، أن المبادرة تأتى في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بهدف إعداد القيادات الشابة إيماناً بأن الشباب هم الركيزة الأساسية في المجتمع ودور الشباب من اجل مستقبل افضل لمصر، حيث انهم يعدون قيادات المستقبل، مشيرة إلى أن المبادرة تتضمن 12 برنامجاً تدريبياً يتم تنفيذها خلال الفعاليات.

جابن من الدورات التدريبية التى تنفذها مديرية الشباب والرياضة فى الاسكندرية لمبادرة بكره أحلى

وأوضحت «الشريف»، – لـ«المصرى اليوم» -، أن البرامج التدريبية الـ12 لإعداد كوادر شبابية تتضمن دورات متخصصة في مجالات التنميه البشريه وإدارة الذات واكتشاف الذات وقت الأزمات والتخطيط الاستراتيجي والتخطيط في الحياة والفرق بين الابتكار والإبداع وإدارة الحياة والتنمية السياسية وفن الاتيكيت والمراسم والبروتوكولات وإدارة الأزمات وماذا بعد كورونا.

جابن من الدورات التدريبية التى تنفذها مديرية الشباب والرياضة فى الاسكندرية لمبادرة بكره أحلى

ولفتت إلى أن «بكره أحلى» تناولت خلال فعالياتها أمس موضوعى (إدارة الذات والتخطيط الاستراتيجي) وألقت المحاضرة الدكتورة مروة المغربى أستاذ القيادة الإدارية في جامعة الاسكندرية مشيرة إلى أنه يحصل المتدرب على شهادة باجتياز الدورات.

جابن من الدورات التدريبية التى تنفذها مديرية الشباب والرياضة فى الاسكندرية لمبادرة بكره أحلى