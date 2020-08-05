شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يرفض تمديد إعارة مصيلحي لـ«المريخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الجهاز الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، بقيادة ديديه جوميز، تمديد اعارة محمد مصليحي، مدافع الفريق للمريخ البورسعيدي. وطلب مسؤولي المريخ، تمديد اعارة اللاعب، لموسم جديد، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل. واكد الإسماعيلي، على انهم ملتزمون بإكمال اللاعب، اعارته الموسم الحالي، في حال استكمال دوري القسم الثاني. وابدي جوميز، قناعته باللاعب، مشدداً على انه سيكون من العناصر المتميزة للفريق خلال الفترة المقبلة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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