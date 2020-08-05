شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية تستعد لاستقبال بعثة الزمالك في المغرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عدة اتصالات مع مسؤولي السفارة المصرية في المغرب، للترتيب لمواجهة الفريق امام الرجاء المغربي.
ويلتقي الزمالك، مع الرجاء، في الدار البيضاء، احد يومي 25، 26 من سبتمبر المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الابطال الافريقي.
وطلب منصور، من مسؤولي السفارة، كافة المعلومات عن ملاعب التدريب، وأماكن الإقامة، والترتيب لإستقبال البعثة، لتهيئة الأجواء المناسبة، للفريق، خلال تواجده في الدار البيضاء.
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