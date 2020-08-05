شكرا لقرائتكم منتخب اليد يبدأ الكشف الطبى على مجموعتين استعدادا لمعسكر المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مؤمن صفا أمين صندوق إتحاد كرة اليد عن بدء المنتخب الأول الكشف الطبى اليوم و غدا لتقسيم اللاعبين على مجموعتين إستعدادا للدخول فى معسكر مغلق بالغردقة يوم 15 أغسطس المقبل للإعداد لمونديال 2021 التى تستضيفها مصر .

و من جانبه قال صفا فى تصريح لـ الخليج 365 أن الكشف الطبى عبارة عن قياسات طبية و بدنية متضمنة رسم قلب بالمجهود و إختبارات أخرى ، ومن المقرر أن يخضع منتخب كرة اليد للاختبارات فى أحد المستشفيات التى أجرت بروتوكول تعاون مع الاتحاد الدولى للعبة .

و تضم قائمة لاعبي منتخب مصر لكرة اليد كلا من :

حراسة المرمى : محمد على - محمد عصام الطيار - عبدالرحمن حميد

الدائرة : وسام نوار - إبراهيم المصرى - خالد وليد - أحمد عادل

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الظهير الأيمن : أحمد الأحمر - محسن رمضان - مصطفى بشير

الجناح الأيمن : أكرم يسرى - عمر سامى

صانع اللعب : أحمد خيرى - إسلام حسن - سيف الدرع

الظهير الأيسر : يحيى الدرع - حسن وليد - عبد الرحمن فيصل - عمر ياسين

الجناح الأيسر : عمر الوكيل - أحمد مؤمن.

بالإضافة الي اللاعبين المحترفين في حالة عودتهم في الفترات الدولية وهم : يحيي خالد - محمد ممدوح - كريم هنداوي - علي زين - محمد سند - أحمد هشام .