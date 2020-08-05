شكرا لقرائتكم فايلر يبحث مع معاونيه حلول أزمة دفاع الأهلى قبل مواجهة إنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يناقش السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع جهازه المعاون أزمة الدفاع التى ضربت الفريق قبل مواجهة انبي المقرر لها مساء الاحد على ستاد القاهرة فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ 14 بمسابقة الدوري حيث وجد فايلر نفسه في مأقز حرج بسبب لعنة الإصابات التى ضربت الفريق خلال الأيام الماضية وقبل عودة الدوري بمواجهة إنبي المرتقبة.

ويتواصل فايلر مع جهازه المعاون من اجل الاستقرار على ثنائى الدفاع فى مباراة انبي فى ظل إصابة ياسر ابراهيم بجذع في الكاحل وحاجته لفترة ثلاثة أسابيع للعلاج فضلاً عن إيقاف رامي ربيعة بعد طرده فى مباراة سموحة قبل توقف الدوري بسبب جائحة كورونا ، كما يواجه الاهلي أزمة فنية بعد إصابة أيمن أشرف فى كاحل القدم الامر الذى يدفع فايلر للبحث عن بعض الحلول الدفاعية ومنها امكانية توظيف محمد هاني بجوار محمود متولي حال عدم تمكن أيمن أشرف من اللحاق بالمباراة على ان يدفع بأحمد فتحي فى مركز الظهير الايمن ، ويستأنف الاهلي تدريباته غدا الخميس بعد قرار الجهاز الفني بالحصول على راحة سلبية من التدريبات اليوم الاربعاء.

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علىص عيد أخر ، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي إن لاعبي الفريق والجهاز الفني سوف ‏يخضعون لمسحة طبية يوم الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة إنبي ويخوض الأهلي مرانه صباح يوم الجمعة المقبل على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يخضع ‏الفريق لمسحة طبية، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يؤكد ضرورة إجراء ‏مسحات طبية قبل المباريات الودية أو الرسمية، في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وسبق أن أجرى الأهلي 6 مسحات طبية منذ عودته إلى التدريبات بعد نهاية ‏فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري من خلال التدريبات اليومية، وخوض لقاءين وديين أمام ‏سموحة والجونة، اطمأن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا قبل استئناف مسابقة ‏الدوري.‏

وعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مطولة مع اللاعبين خلال المران الجماعي، الذي أقيم مساء أمس على ملعب التتش، وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين عن البرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه اليوم، والحديث بشكل عام عن تحديات المرحلة المقبلة ومواجهة إنبي في بطولة الدوري.