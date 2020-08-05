شكرا لقرائتكم محمد بيومى يكشف كيف فرط الزمالك فى لقب الدورى بسبب رمضان صبحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد بيومى خبير اللوائح الدولى أن الزمالك فرط فى التتويج بدوري الموسم الماضى حينما لم يشكو الاهلى بعد إشراكه رمضان صبحى بعد نهاية إعارته لهيدرسيفيلد الانجليزى ، وقال بيومى فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الاعلامى أحمد خيرى عبر أذاعة أون سبورت :" اللاعب المعار لابد ألا يشارك مع فريقه إلا بموافقة كل الاطراف ، لذا فإن ادارة الاهلى تحاول تدارك خطأ الموسم الماضى ومنعت مشاركة رمضان صبحى أمام انبى".

ويضيف بيومى :"الموسم الماضى شهد مشاركة رمضان صبحى مع الأهلي فى مباراتى المقاولون العرب والزمالك بعد نهاية إعارته من هيدرسفيلد وكان هذا خطأ كبير من إدارة الاهلى لو استغله مسئولى الزمالك وتقدموا بشكوى خلال 48 ساعة كان سيتم اعتبار الاهلى خاسراً وإضافة النقاط لرصيد الزمالك والمقاولون وكان من الممكن أن يتوج الزمالك بطلا للدوري فى ظل تقارب النقاط بين الفريقين الموسم الماضى".

وتابع خبير اللوائح :" الاهلى تدارك الموقف هذا الموسم واعلن عدم مشاركة رمضان صبحى خوفاً من احتجاج الاندية ، ولابد أن يمدد الاهلى إعارة اللاعب من هيدرسفيلد وليس فقط الحصول على موافقة النادى الانجليزى لمشاركة رمضان فى المباريات وعلى نفس الوتيرة لابد أن يخاطب الزمالك نظيره الرجاء المغربى لتمديد اعارة حميد أحداد بمقابل مادى بعد أن شارك المهاجم المغربى فى مباريات فريقه ".

Advertisements

يذكر أن الاهلى أعلن فى 5 يوليو 2019 تمديد اعارة رمضان صبحى من هيدرسيفيلد ليصبح مشاركة اللاعب فى مباراتى المقاولون العرب والزمالك قانونى باعتراف إتحاد الكرة.

على الجانب الأخر ، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن رمضان صبحي لاعب الفريق لن يتم حسم مشاركته في لقاء إنبي المقرر إقامته الاحد القادم والمؤجل من الدور الأول في الدوري إلا بعد التأكد من قانونية مشاركته في اللقاء، خاصة وأن إعارة اللاعب من هيدرسفيلد الانجليزي انتهت في 30 يونيو الماضي.

وأضاف عبد الحفيظ أن النادي اتخذ عدة اجراءات في هذا الشأن لوضع النقاط فوق الحروف، كما ان التفاوض مع النادي الانجليزي بخصوص شراء رمضان صبحي نهائيًا وصل الى مراحل متقدمة بعد العرض الذي تقدم به الأهلي مؤخرًا وسوف تشهد الايام القليلة القادمة حسم كل هذه الأمور.