شكرا لقرائتكم أشرف صبحى: قرار عودة النشاط "شجاعة وطنية" لكل المؤسسات الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة سعادته الشديدة بعودة الحياة الكروية فى مصر بداية من غداً بعودة بطولة الدوري للإنطلاق بعد تجميد شهور طويلة بسبب جائحة كورونا ، وقال صبحى فى مداخلة هاتفية مع برنامج ساعة مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت :" مبسوط جدا بعودة النشاط الكروى فى مصر ، لم نختار الحل الأسهل لمنع الحياة فى مصر ، لأن الرياضة فى مصر بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص هى ترمومتر يعبر عن المجتمعات ، دورنا وخدنا كل الأراء وقررنا بشجاعة وطنية تحسب كل المؤسسات الرياضية استكمال المنافسات الرياضية".

ويضيف وزير الشباب والرياضة :"أعداد الاصابات بكورونا فى مصر تقل للغاية ولكن يجب عدم التهاون والتعامل بحذر مثلما ناشدتنا ادارة لجنة الازمات برئاسة رئيس الوزراء".

وعن مد عمل اللجنة الخماسية قال أشرف صبحى :" الصالح العام هو من يحركنا ، ونلتزم دائماً بالقانون ، كورونا عطلت بعض الخطط ولكن كانت هناك استجابة من الاتحاد الدولى الفيفا ونشكره على ذلك ، ونتواصل بشكل دائم مع اللجنة الاوليمبية ويحكمنا القانون المصرى بكل مفراداته ".

ويضيف :"اللجنة الخماسية لابد أن تفكر في ماذا بعد ، وتحدد خارطة طريقها والجمعية العمومية وقوامها ، اللائحة يتم دراستها بين اللجنة الخماسية والفيفا تمهيداً لطرحها للجنة العمومية للموافقة عليها ونحن نترقب الامر بما يتلائم مع الصالح العام المصرى ، كل الظروف محتملة بالتوافق مع الاتحاد الدولى الذى وقف مع مصر فى مراحلها الانتقالية ونحن نحترم كل من يحترم مصر".

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وعن الاستعدادات لإستضافة مونديال اليد 2021 قال وزير الشباب والرياضة :" حددنا 5 سبتمبر موعداً لإجراء قرعة مونديال اليد ، وانتهينا من انجاز 98 % من العاصمة الادارية الذى يحتوى على 34 ألف كرسى وسيكون جاهز لاستقبال منافسات كأس العالم بمصر ويكون بعد ذلك بمثابة إرث رياضى يضيف الكثير للمنشات الرياضية بمصر".

ووجه أشرف صبحى تهنئة للطلاب الناجحين فى الثانوية العامة متمنياً لهم حياة جامعية سعيدة قائلا :" أنتظركوا فى الجامعات بأنشطة رياضية كبيرة للغاية".

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يفيد بالمد لهم 4 شهور ، وتمنى وزير الشباب والرياضة التوفيق لأعضاء اللجنة الخماسية في القيام بمهام وطلبات الاتحاد الدولي، وإجراء الانتخابات في موعدها.