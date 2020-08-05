شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يفوز بأول لقب محلى مع محمود الجوهرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 5 أغسطس 1983 ، حافظ الأهلى حامل لقب كأس مصر عام 1981، على لقبه بالفوز على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد سجله المدفعجى خالد جاد الله في الدقيقة "63" ليتوج الأهلى بلقب النسخة رقم "54" للمسابقة، ليحقق أول لقب محلى تحت قيادة الجنرال محمود الجوهرى، ويتوج الأهلى بلقب البطولة للمرة رقم "23" في تاريخه، منها مرتين مناصفة مع الزمالك.

مثل الأهلى في المباراة النهائية كل من: ثابت البطل، حسام البدرى، مصطفى يونس "كابتن الفريق"، ماهر همام، ربيع ياسين، خالد جادالله، مجدى عبدالغنى، طاهر أبوزيد، مصطفى عبده، محمود الخطيب "علاء ميهوب"، مختار مختار "زكريا ناصف"، وأدار المباراة الحكم مينيكوتش جينو ، بينما خاض المصري المباراة بتشكيل يضم كل من: عادل عبد المنعم – مصطفي أبو الدهب – علي المصري – علاء مرسي – سيد عيد – الويشي – مجدي إمام – إينو – جمال جودة – علي حسني “مسعد نور” – طارق سليمان.

وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.