شكرا لقرائتكم محمد بيومى يعلن انسحابه من رئاسة لجنة "نادى القرن" الزملكاوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن محمد بيومى خبير اللوائح الدولى انسحابه من ملف الدفاع عن حقوق الزمالك فى قضية نادى القرن الافريقى ، وقال بيومى فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الاعلامى أحمد خيرى عبر أذاعة أون سبورت :"انسحبت من رئاسة ملف الدفاع عن حقوق الزمالك فى قضية نادى القرن ، وضعت شروط لإدارة النادى الابيض لتنفيذها ولكن يتم تنفيذها لذا قررت الانسحاب"
ويضيف محمد بيومى :"لم اعتذر بسبب الماديات فلقد قررت الدفاع عن حقوق الزمالك بالمجان وأخبرت المسئولين رغبتى فى عدم الحصول على أموال ، وانسحابى لايعنى أن موقف الزمالك ضعيف ، ولكن فضلت الانسحاب لاسباب يعرفها مسئولى الزمالك ، ومنذ انسحابى ليس لدى معلومات عن القضية ولست مهتم أن أعرف ولست شغوف بمعرفة أى شىء فى هذا الملف".
وشهدت فترة التوقف أيضاً إعادة تجديد الصراعات القديمة بين القطبين، حيث عاد نادي الزمالك للمطالبة بأحقيته فى لقب نادى القرن، وهو اللقب الشرفى الذي منحه الاتحاد الأفريقي للنادي الأهلي عام 2001، مؤكداً أن الفريق الأبيض حصد فى القرن الماضي بطولات أفريقية أكثر من الأهلي، وبالتالي هو الأحق باللقب، وقرر النادي الأبيض الشكوى في أكثر من جهة أبرزها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، ومازال النزاع قائماً حتى الآن خاصة بعد تعليق الزمالك لافتات بمقر النادي كتب عليها "الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم".
ووفقًا لرؤية مجلس الزمالك فإنه يرى أن الأبيض يستحق هذا اللقب لتتويجه ببطولات قارية أكثر من الأهلى فى القرن السابق، حيث توج الزمالك بتسع بطولات قارية، مقابل سبع بطولات توج بهم الأحمر في القرن العشرين، بينما منح الكاف هذا اللقب للأهلى وفقًا لنظام النقاط الذى تم وضعه والذى جاء يتضمن نقاط مختلفة للبطولات والوصول إلى أدوار متقدمة فى البطولات الأفريقية وهو النظام الذى أبدى مجلس الزمالك عدم عدالته -وفقا لرؤية المجلس الأبيض- لذا سيتم تقديم هذا الطعن بعدما تم ترجمة ملفات نادى الزمالك فى القضية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
ومن المقرر أن يتم إرسال الملف إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، مع وجود الملف فى الاتحاد المصرى لكرة القدم أيضًا وسيتم إرساله إلى الاتحاد الدولى لكرة "فيفا" أيضًا لدراسته وحسم أحقيقة نادى الزمالك فى لقب نادى القرن من عدمه، بعد إضافة بعض المستندات على الملف خلال الفترة الحالية.
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