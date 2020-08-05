انسحاب محمد بيومي من الدفاع عن حقوق الزمالك في ملف «نادي القرن»

أعلن خبير اللوائح الدولي، محمد بيومي، عن انسحابه من ملف الدفاع عن حقوق الزمالك في قضية "نادي القرن الإفريقي".

وقال بيومى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك بيضحك" مع الإعلامي أحمد خيري عبر إذاعة "أون سبورت"، إنه قرر الانسحاب من ملف الدفاع عن حقوق الزمالك في قضية نادي القرن، بسبب عدم تنفيذ شروطه من جانب إدارة القلعة البيضاء.

وأكد بيومي أنه لم يعتذر بسبب الأمور المالية نهائيًا لأنه اتفق مع مسئولي الأبيض على تولي القضية بالمجان.

وشدد خبير اللوائح على أن انسحابه لا يعني أن موقف الزمالك ضعيف، لكنه قرر الانسحاب لأسباب لا أحد يعرفها إلا إدارة نادي الزمالك.

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وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، قال بيومي إنه فضّل الانسحاب من القضية، لأسباب كثيرة، منها التدخلات في شأن القضية من قبل مسئولو الزمالك، بجانب الاستعانة ببعض الخبراء الأجانب وإسناد القضية لهم.

وأضاف بيومي أن فضّل الدفاع عن الزمالك "لأنه صاحب حق، ولكن القضية معقدة، وتحتاج إلى وقت طويل، حيث أن الحكم فيها سيحتاج إلى سنة ونصف”.

وأشار الموقع إلى أن بيومي كان قد طلب من مسئولي الزمالك، عدم جلب محامين أجانب وهو ما وافقوا عليه، ولكن لم يتم العمل بهذا الاتفاق.

وكان الأهلي قد توّج بلقب نادي القرن عام 2000، لكن منافسه الزمالك ما زال يطالب به، بقيادة مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وأثارت قضية نادي القرن الجدل بين جماهير القطبين، وأصبحت حديث الكرة المصرية، في الفترة الأخيرة.