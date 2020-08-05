خطوة جديدة من الأهلي لإنهاء صفقة رمضان صبحي

ذكرت وسائل إعلامية أن النادي الأهلي رفع العرض المالي الخاص بصفقة رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم والمعار من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي للحصول على خدماته بشكل نهائي.
وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن الأهلي عرض على إدارة النادي الإنجليزي مبلغ 4.5 مليون جنيه إسترليني للتعاقد بشكل نهائي مع رمضان صبحي.
وأشار الموقع إلى أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء قد قدم العرض للنادي الإنجليزي خلال الساعات الماضية في محاولة للضغط عليهم والحصول على موافقتهم وإنهاء هذا الملف.
ويسعى الأهلي لحسم ملف صفة رمضان صبحي في أقرب وقت مع عودة مسابقة الدوري الممتاز، حيث سيخوض الفريق الأحمر مواجهة صعبه أمام نظيره إنبي، بالمباراة التي ستجمعهما مساء يوم الأحد القادم، في أول مباراة رسمية للأهلي منذ توقف الدوري لأكثر من 4 شهور بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.
وأمس الثلاثاء، صرح مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ ، بأن رمضان صبحي لن يلعب أمام إنبي قبل التنسيق القانوني مع هيدرسفيلد الإنجليزي.
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