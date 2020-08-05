أمير عزمي ينتقد قرار تأجيل مباراة الإنتاج.. ويؤكد: "الموضوع ماشي بالبركة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انتقد أمير عزمي مجاهد مدرب نادي اف سي مصر، قرار اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباراته ضد الإنتاج الحربي بدوري WE المصري، مؤكدًا أن الفريق تضرر، كما تساءل عن اللائحة التي تحكم قرار التأجيل.

وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان عصر السبت المقبل على ملعب الكلية الحربية ضمن مؤجلات الجولة الـ18 من بطولة الدوري.

وأعلن اتحاد الكرة أمس الثلاثاء تأجيل المباراة نظرًا لعدد العينات الإيجابية في صفوف الإنتاج الحربي التي ظهرت في تحليل فيروس كورونا (كوفيد -19).

وخلال تصريحات إذاعية لراديو 9090، قال أمير عزمي: "لست ضد قرار التأجيل، ولكن أين الائحة التي توضح عدد الإصابات التي تستدعي إلغاء أو تأجيل مباراة".

وأضاف: "(الموضوع ماشي بالبركة)، نحن كفريق تضررنا، بعدما كنا مستعدين لخوض المباراة وجاهزون فنيًا وبدنيًا فوجئنا بتأجيل المباراة".

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وتابع: "أتعجب من قرار اتحاد الكرة، هل مباراتنا ضد الإنتاج كانت هي الأزمة؟، هل سيتمكن الفريق العسكري من اللحاق بمباراة الأهلي بعدها بأربع أيام؟!".

وواصل: "لست ضد عودة الدوري (ده أكل عيشي)، والأهم هو صحة اللاعبين ولكن تأجيل المباريات أمر غير محبب".

وأكمل: "هل إذا طلب الأهلي والزمالك تأجيل مبارياتهم بالدوري بسبب أفريقيا لن تتأجل؟!".

وأتم قائلا: "أتمنى أن يكون هناك لائحة مكتوبة توضح عدد الإصابات في فريق واحد التي تستدعي تأجيل مباراة بالدوري".

جدير بالذكر أن مباريات دوري we المصري ستعود لاستئناف النشاط غدًا الخميس بمواجهة بين الزمالك والمصري ضمن مؤجلات الجولة الـ14.