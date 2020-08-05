ميركاتو الكبار.. كيف يفكر مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رغم بداية مانشستر يونايتد في موسم (2019 - 2020) قد تكون مهتزة بسبب وضع الفريق من حيث الأداء أو النتائج، هذا الأمر كان سيكلف المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير الرحيل من منصبه لولا ثقة الإدارة وتحديدًا إد وودورد المدير الرياضي في النادي الأحمر.

يونايتد في النهاية حسم الدوري الإنجليزي محتلاً الترتيب الثالث خلفًا لكل من مانشستر سيتي وصيف الجدول والبطل ليفربول، ليصبح فريق "الشياطين الحمر" متأهلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما اكتفى بالمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي في النسخة الجارية.

الحديث الآن داخل النادي الإنجليزي يدور على ملف التعاقدات خاصة بعد محاولة تعزيز مانشستر سيتي صفوفه إلى جانب تشيلسي بالإضافة إلى حفاظ ليفربول على كامل نجومه.

ومع فتح نافذة سوق الانتقالات الصيفية سنسلط الضوء على أبرز صفقات مانشستر يونايتد المحتملة، والأسماء المرشحة للخروج عن قلعة "الأولد ترافورد" في الموسم المقبل:

الأولوية لسانشو

هاري روبنسون الصحفي بالموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد، أكد أن أولية النادي الإنجليزي العريق هو التعاقد مع اللاعب الشاب جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الحالي.

هاري كشف في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن مانشستر يونايتد لن يبرم العديد من الصفقات الكثيرة، لكن سيدعم النادي سولشاير بصفقات من العيار الثقيل وهنا البداية ستكون بسانشو الذي سيكلف النادي مبلغ كبير في ظل رغبة بوروسيا دورتموند بالحصول على ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني.

وعن المراكز التي يحتاجها يونايتد، أوضح :"سولشاير حدد ثلاثة مراكز بداية من لاعب مدافع ولاعب وسط ملعب إلى جانب جناح وربما يكون هناك صفقة هجومية أخرى في الفريق بخلاف سانشو".

في المقابل، يرى ليم كورليس الصحفي بموقع "مانشستر ايفننج" والمتخصص بأخبار فريقي مانشستر يونايتد وسيتي، أن يونايتد ستكون صفقته الأولى هو التعاقد مع جادون سانشو.

وكشف، صحفي "مانشستر ايفننج"، أن سولشاير يريد أيضًا التعاقد مع جاك جريليش صانع ألعاب فريق أستون فيلا إلا أن هذه الصفقة ستكون صعبة بعض الشيء نظرًا للمبلغ المطلوب في اللاعب حيث لن تقل قيمة الصفقة عن 80 مليون جنيه إسترليني.

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من يرحل؟

صحفي "مانشستر ايفننج"، ليم كورليس، أكد أن هناك ثلاثة أسماء سترحل عن الفريق بشكل رسمي بداية من الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز والذي اقترب من الرحيل نهائيًا إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

وأضاف، سانشيز سيرحل بصورة مجانية إلى إنتر ميلان مقابل تحمل النادي الإيطالي راتب اللاعب بشكل كامل بعدما فشل صاحب الـ31 عامًا في تقديم أوراق اعتماده منذ قدومه من صفوف آرسنال.

أما عن الأسماء التي سترحل بخلاف سانشيز، فكشف أن كريس سمولينج المعار لصفوف روما الإيطالي سيرحل بصورة نهائية حيث يرغب فريق العاصمة في الحصول على اللاعب بصورة نهائية، إلى جانب المدافع الأرجنتيني ماركوس روخو والذي لم يقدم أوراق اعتماده منذ تولي سولشاير المهمة الفنية.

في المقابل، أوضح هاري روبنسون الصحفي بالموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، أن أليكسيس سانشيز وكريس سمولينج وماركوس روخو أصبح من المؤكد رحيلهم عن الفريق في الصيف الجاري.

وتابع :"من المحتمل أن يرحل أيضًا عن الفريق دييجو دالوت، أما بالنسبة لبول بوجبا فأنباء رحيله عن الفريق أصبحت ضعيفة بل أصبح من الأقرب أن يجدد تعاقده".

هل ينافس يونايتد ليفربول والسيتي؟

السؤال هنا.. بعد تجديد الثقة من بقاء سولشاير ومحاولة الإدارة الرياضية تدعيم الفريق، هل يصبح مان يونايتد منافسًا لغريم لليفربول والسيتي على لقب الدوري في الموسم المقبل؟..

الإجابة جاءت بتوقع من هاري الصحفي بالموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، والذي أكد في تصريحات لـ"يلا كورة"، أن سولشاير ليس لديه من إمكانيات لمنافسة ليفربول والسيتي على اللقب من حيث "عمق التشكيل".

وأضاف :"سولشاير أيضًا ليس بالمدير الفني الذي يستطيع منافسة يورجن كلوب وبيب جوارديولا نظرًا للإمكانيات الفنية التي يتمتع بها الثنائي".

وأنهى :"أتوقع أن طموح الفريق وسولشاير هو الحفاظ على المركز الذي تحقق في الموسم المنقضي من خلال إنهاء الدوري في الترتيب الثالث".