وزير الرياضة: سعيد بعودة الحياة للدوري.. علينا الحذر.. وفيفا ساندنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن الاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة العالم لكرة اليد والتي ستقام في القاهرة يناير المقبل، إلى جانب التعليق على عودة دوري we المصري والمقرر لها غدًا الخميس.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير"، قال صبحي: "بالنسبة لبطولة اليد فكل الأمور تسير وفق لما هو مخطط، سحب القرعة سيتم في الخامس من سبتمبر المقبل".

وأضاف: "تم تطوير وإنشاء بعض الصالات الخاصة بالبطولة، هناك 4 أماكن لاستضافة الحدث وهم برج العرب، 6 أكتوبر، العاصمة الإدارية الجديدة بجانب الصالة الخاصة باستاد القاهرة".

وعن عودة بطولة دوري we المصري، قال وزير الشباب والرياضة: "سعيد بما وصلنا له، نتمنى أن تنتهي الأمور على خير".

Advertisements

وتابع: "لم نحبذ اختيار الحل الأسهل بإنهاء البطولة أو إلغاء الموسم، كرة القدم هي شريان الحياة، وفرنا الظروف وكل منّا قام بدوره حتى تمت الأمور وفقًا لما كان مخطط لها".

وواصل: "على الجميع توخي الحذر والالتزام بالتعليمات والاجراءات الطبية لتجنب المخاطر".

وعن قرار الاتحاد الدولي (فيفا) بمد العمل للجنة الخماسية 4 أشهر، قال: "هدفنا دائمًا هو الصالح العام، التزمنا بالقانون وتم التواصل مع اللجنة الأولمبية، قمنا بعمل ما يلزم وساندنا فيفا".

جدير بالذكر أن الدوري المصري سيعود لاستئناف نشاطه مساء غد الخميس بمباراة الزمالك والمصري المؤجلة من الجولة الـ14.