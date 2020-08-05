فولهام يهزم برنتفورد بهدفين قاتلين ويعود للدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):
عاد فريق فولهام للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه على برنتفورد 2 /1 اليوم الثلاثاء على استاد ويمبلي في نهائي التصفيات التأهيلية بدوري البطولة الإنجليزية.
وتقمص الظهير الأيسر جو بريان دور البطولة وسجل هدفي الفوز لفولهام في الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
وتقدم بريان بهدف في الدقيقة 105 ثم عاد وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 117 وفي الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي أحرز هنريك دلسجارد الهدف الوحيد لبرنتفورد.
وعاد فولهام إلى الدوري الممتاز بعد موسم واحد قضاه في دوري البطولة.
وانضم فولهام بذلك إلى ليدز يونايتد البطل ووست بروميتش البيون الوصيف، في العودة للدوري الممتاز.
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