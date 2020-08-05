نجم ليفربول السابق: صلاح جزء من هوية الفريق.. وعمرو زكي كان رائعاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد إيميل هيسكي نجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي يعد جزءً من هوية النادي في الفترة الحالية، وبخروجه يخسر النادي الكثير من هويته في المباريات.

وتوج صلاح مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2019-2020 للمرة الأولى منذ 30 عاماً والمرة الـ19 في تاريخ النادي.

وقال هيسكي في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس2" "الجيل الحالي يُعد من أفضل الأجيال التي خرجت في تاريخ النادي، الفارق بينهم وبين الجيل الذي تواجدت فيه هو الإستمرارية".

وتابع "كنا نذهب لمانشستر ونفوز لكن نخسر من أندية صغيرة، اذا أردت الفوز بالدوري عليك بالاستمرارية في الأداء والنتائج وهذا هو الفارق بينهم وبيننا".

وأضاف "محمد صلاح لاعب مميز للغاية وهام للفريق، اذا خرج صلاح من الملعب تجد ليفربول يفقد الكثير من هويته، الكل في الملعب يحتاج له، هو يسجل ويصنع ويرهب المنافس، اذا خرج من المعادلة يفقد ليفربول الكثير".

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وأضاف " فيرمينو وماني يلعبون جيداً في وجود صلاح، هو جزء كبير من قوة الفريق والألقاب التي تحققت".

وصرح "من وجهة نظري أن على صلاح الإستمرار في ليفربول، اذا لم يكن ليفربول قد فاز بالدوري لقلت أن عليه الانتقال لمكان أخر يستطيع خلاله تحقيق اللقب، لكن حاليا فاز بالدوري وبالتالي عليه أن يستمر ليفوز به مجدداً".

وشدد "صلاح فاز بكل البطولات مع ليفربول، التحدي ان يستمر ويعيد تلك الانجازات من جديد، عليه الإستمرار مع ليفربول".

واستمر "أتذكر عمرو زكي جيداً عندما حضر لويجان، في التدريبات ربما كان متوتراً، كنا نقول لماذا هو هنا وماذا سيضيف للفريق، لكن الوضع اختلف في المباريات داخل الملعب، كان قوياً وسريعا ويسجل بصورة رائعة، كان لاعبا عظيما وعرفنا لماذا جاء لنا".

واستكمل "لقد تعرض لإصابة لكن في الوقت القليل الذي لعبه معنا قدم أداء رائع للغاية، اتذكر هدفه في شباك ليفربول".

واختتم "ميدو مهاجم مميز ويمتلك مهارات رائعة تواجد في انجلترا صغيرا عن طريق توتنهام وتحدثت عنه الجماهير بشكل طيب، لكن فترته مع ويجان لم تكن مثل توتنهام، هو لاعب جيد واستمتعت به".