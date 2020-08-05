رياضة | كيف خدع مدرب فولهام حارس برينتفورد؟

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كيف خدع مدرب فولهام حارس برينتفورد؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد جو برايان، صاحب هدفي فوز فولهام في نهائي ملحق الترقي، بدور المدرب سكوت باركر في الهدف الافتتاحي، الذي مهد طريق التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الانتصار (2-1) على برينتفورد عقب وقت إضافي، أمس الثلاثاء.

وبينما احتفل زملاء برايان بالتأهل، كشف الظهير الأيسر عن كلمات مهمة من مدربه، قبل تسجيل الهدف الافتتاحي في الدقيقة 105، عن طريق ركلة حرة بعيدة المدى، خدعت ديفيد رايا حارس برينتفورد.

وقال برايان لشبكة سكاي سبورتس "(باركر قال) سددها عند القائم القريب، لأن الحارس يبتعد بشكل غريب عن مرماه.. تدربنا على هذا الأمر على مدار الأسبوع".

وأكد باركر بالفعل أنه أعطى هذه التعليمات إلى برايان، الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 117، ليضمن عودة ناديه لدوري الأضواء.

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وقال باركر، قائد فولهام السابق، البالغ عمره 39 عاما "تابعنا تمركز رايا خلال الركلات الحرة، وهو يميل إلى التقدم بشكل كبير".

وأضاف "لقد قلت له (برايان أنت تحتاج إلى إلقاء نظرة على تمركزه وأريدك أن تستغل ذلك)، وسارت الأمور بنجاح".

وجاء الهدف الثاني للمدافع برايان، بعدما ركض بالكرة وتبادلها بشكل رائع مع البديل، ألكسندر ميتروفيتش.

وقال برايان مازحا "كنت لائقا تماما، خلال فترة التوقف كل ما كان يمكن فعله هو الركض.. هذا كل ما كنت أفعله، وأتى ذلك بثماره".