رياضة | ملف الصفقات والراحلين صداع في رأس الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ملف الصفقات والراحلين صداع في رأس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وتجديد عقود اللاعبين الذي اقتربت من الانتهاء.

وكشفت تقارير صحفية اليوم عن عدم انتهاء مسألة تجديد تعاقد ظهير أيمن الزمالك حازم إمام خلال الفترة الحالية على الرغم من إعلان مسؤولي القلعة البيضاء عن تجديد التعاقد معه.

ويرغب حازم إمام فى إنهاء الأمر خلال الأيام القليلة القادمة للتركيز فى مباريات الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

ويستعد نادى الزمالك لمواجهة النادى المصري يوم الخميس القادم ضمن مباريات الدوري المصري الذي يعود بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا.