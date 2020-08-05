رياضة | رقم قياسي جديد ينتظر ليونيل ميسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رقم قياسي جديد ينتظر ليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة خلال مباراة نابولي الإيطالي لمعادلة رقم الإسباني المخضرم راؤول جونزاليس قائد ريال مدريد السابق، في أكبر عدد من المباريات في تاريخ بطولة دوري الأبطال برصيد 142 مباراة.

وكان البرغوث الأرجنتيني قد سجل ظهوره الأول مع البلوجرانا ببطولة دوري أبطال أوروبا ديسمبر 2014 أمام شاختار دونيتسك الأوكراني عندما فاز الأخير بنتيجة هدفين نظيفين على ميسي ورفاقه آنذاك.

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ميسي خاض حتى هذه اللحظة مع برشلونة 141 مباراة في المركز الخامس بقائمة أكثر اللاعبين مشاركة في الشامبيونزليج، حيث يتصدر تلك القائمة الحارس الأسطوري إيكر كاسياس برصيد 177 مباراة، ثم يأتي في المركز الثاني كريستيانو رونالدو برصيد 169 مباراة، ثم تشافي هيرنانديز برصيد 151 مباراة.