رياضة | عرض أخير من الزمالك لضم عبد العاطي من دجلة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عرض أخير من الزمالك لضم عبد العاطي من دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مفاوضات نادي الزمالك الشفهية مع إدارة فريق وادى دجلة فى الساعات القليلة الماضية، بشأن انتقال محمد عبدالعاطي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقد توقف عرض نادي الزمالك عند 10 ملايين جنيه، بجانب انتقال لاعبين علي سبيل الإعارة لصفوف وادي دجلة، ولكن طلبت إدارة دجلة الحصول على 35 مليون جنيه.

وير إدارة نادي الزمالك أن المبلغ مبالغ فيه للغاية، خصوصاً أن اللاعب لم يتواجد في صفوف منتخب مصر قبل، وذلك على رغم من إمكانيات اللاعب الفنية العالية.