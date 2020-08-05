رياضة | مدرب فولهام: لن نجري تغييرات جذرية قبل البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب فولهام: لن نجري تغييرات جذرية قبل البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سكوت باركر، مدرب فولهام، إنه سيتعاقد مع لاعبين قبل اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم المقبل، لكنه لن يجري تغييرات شاملة على التشكيلة التي ضمنت الترقي، أمس الثلاثاء.

وهبط النادي اللندني من الدوري الممتاز في نهاية موسم 2018-2019، رغم إنفاق 100 مليون جنيه إسترليني (130.86 مليون دولار) على ضم لاعبين.

وعاد فولهام سريعا إلى دوري الأضواء بالفوز (2-1) على برنتفورد في نهائي ملحق الترقي بستاد ويمبلي، يوم الثلاثاء.

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ورغم أن باركر يرى ضرورة تعزيز قوة التشكيلة، فإنه يثق أن التعاقد مع عدد كبير، ربما يكون مضرا بشكل أكثر من كونه مفيدا.

وقال باركر لوسائل إعلام بريطانية "لا يمكن بناء فرق بإجراء تغييرات جذرية وبالتعاقد مع عدد ضخم من اللاعبين".

وأضاف "هذه التشكيلة تلعب معي بشكل مميز على مدار 15 شهرا ولقد تطور مستواهم كثيرا. أنا سعيد بما وصلوا إليه. نحن سنحتاج إلى إضافات، فنحن سنلعب في أقوى دوري لكن لن نجري تغييرات شاملة".

وتابع "لقد ارتكبنا بعض الأخطاء الواضحة في المرة السابقة وسنتعلم من ذلك. سنلعب في أقوى دوري في العالم... وأنا أدرك التحدي الذي ينتظرنا".