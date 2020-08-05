رياضة | ليفربول يستغني عن صخرة الدفاع لضم كوليبالي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليفربول يستغني عن صخرة الدفاع لضم كوليبالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع خاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

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وذكرت صحيفة ديلي إكسبريس أن ليفربول يقدر اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي بضم مدافعه جويل ماتيب خلال الميركاتو الصيفي مشيرة إلى أنه على استعداد لبيعه من أجل ضم كوليبالي.

يذكر أن جويل ماتيب أحد المدافعين المميزين في ليفربول والذي لعب بجوار فان دايك لفترات كثيرة قبل أن يخرج من الحسابات لصالح جو جوميز في 2020.